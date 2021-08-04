Южно-Сахалинск, 5 августа, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Сахалина 11 августа 2021 года начнёт рассмотрение иска прокурора региона к агентству по рыболовству области. Надзорная инстанция просит признать незаконным бездействие ведомства, которое не разработало проект перечня рыболовных участков региона, и обязать выполнить эту задачу в течение трёх месяцев, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в начале июля 2021 года. Дело принял к производству судья Учанин. Третьими лицами в спор приглашены правительство Сахалинской области и Росрыболовство.