Рыболовство — у прокурора возникли претензии к властям Сахалина
Южно-Сахалинск, 5 августа, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Сахалина 11 августа 2021 года начнёт рассмотрение иска прокурора региона к агентству по рыболовству области. Надзорная инстанция просит признать незаконным бездействие ведомства, которое не разработало проект перечня рыболовных участков региона, и обязать выполнить эту задачу в течение трёх месяцев, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан в начале июля 2021 года. Дело принял к производству судья Учанин. Третьими лицами в спор приглашены правительство Сахалинской области и Росрыболовство.
Надзорный орган просит признать незаконным бездействие агентства по рыболовству Сахалина, выраженное «в неразработке проекта перечня рыболовных участков Сахалинской области в соответствии с требованиями Правил определения границ рыболовных участков, утвержденных постановлением правительства РФ