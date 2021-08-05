Бразилиа, , 02:22 — REGNUM Верховный федеральный суд Бразилии инициировал начало расследования против президента страны Жаира Болсонару за распространение недостоверных сведений о системе голосования в республике, сообщает пресс-служба инстанции.

Соответствующее постановление вынес судья Алешандри ди Морайс. В документе говорится, что президент Бразилии неоднократно утверждал в соцсетях о нелегитимности бразильских демократических институтов. Якобы эти сообщения провоцировали сторонников Болсонару против политической оппозиции.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире телевидения выразил свои сомнения относительно честности прошедших в 2018 году выборов. Он утверждал, что победил еще в первом туре голосования, однако из-за фальсификаций пришлось проводить еще один тур. Бразильский президент также приводил видеоролики, на которых якобы запечатлены нарушения, допущенные в ходе выборов.