Красноярск, 5 августа, 2021, 02:29 — ИА Регнум. В четверг, 5 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, гроза, возможен град, температура воздуха +22…+25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

В 06:07 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 5 на 6 августа ожидается до +14…+17 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В пятницу, 6 августа, в Красноярске до +22…+25 °C днём и +14…+16 °C ночью, облачно с прояснениями, дождь.

В субботу, 7 августа, в Красноярске ожидается до +21…+25 °C днём. Ночью — до +13…+15 °C. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 августа в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

В Эвенкийском МР и центральных районах Красноярского края высокая пожарная опасность IV класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае передано экстренное предупреждение из-за непогоды.

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