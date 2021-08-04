Бейрут, 5 августа, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Истребители ВВС Израиля утром 5 августа нанесли удар по наземным целям на приграничной территории Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Iaf.org.il ВВС Израиля

По информации его источников, вблизи границы Израиля на юге Ливана прогремело несколько взрывов. Предполагается, что авиация атаковала объекты радикальных палестинских организаций, ведущих обстрел израильской территории.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ракетном обстреле со стороны Ливана, который осуществили не контролируемые правительством страны действующие в Ливане террористические организации.

Как сообщало ИА REGNUM, израильская артиллерия открыла огонь по ливанской территории после того, как из Ливана по Израилю были запущены три ракеты.