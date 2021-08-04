Москва, 5 августа, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что покинет клуб из-за разногласий с владельцем Леонидом Федуном. Об этом он сообщил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

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В матче квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошёл 4 августа, «Спартак» со счётом 0:2 уступил португальской «Бенфике» на своём поле. По словам Попова, этот разгром стал «последней каплей» в споре с Федуном, и относился к 24-летнему финалисту недавнего Кубка Америки Гонсало Монтиэлю, которого планировали пригласить в клуб за €10 млн.

«Из-за налогов сумма могла вырасти до €12,5 млн, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10. Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной», — сказал Попов.

По словам спортивного директора, решение Федуна по этому вопросу зависело от мнения бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

«При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», — заявил Попов.

В свою очередь Леонид Федун сообщил изданию, что бежать после поражений — «не мужской поступок», и что «у Попова уже была подобная ситуация».

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