Нью-Йорк, США, 5 августа, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 августа разнонаправленно. Больше других потерял Dow Jones.

Биржа

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 323,73 пункта (0,92%), до уровня 34 792,67 пункта. S&P 500 также просел, но меньше — на 20,47 пункта (0,46%), до уровня 4402,68 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 19,24 пункта (0,13%), до уровня 14 780,53 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,53 (3,59%), до уровня $68,03 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 августа ростом. Больше других прибавил S&P 500.

Читайте также: На нефть давит новый штамм коронавируса «Дельта»