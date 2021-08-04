Казань, 5 августа, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, совершил внеплановую посадку в Казани. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе аэропорта.

SuperJet International Sukhoi Superjet-100

«5 августа в 00:03 в аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Екатеринбург — Москва. Посадка прошла благополучно», — сообщил сотрудник воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что примерно через час после вылета из Екатеринбурга самолёт подал сигнал бедствия, изменил курс и начал снижение до высоты 2,1 тыс. метров. По предварительной версии, инцидент произошёл по технической причине.

Читайте также: Летевший из столицы Киргизии в Москву самолет совершил вынужденную посадку