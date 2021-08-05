Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Президент США Джо Байден выдвинул на должность американского посла в Польше кандидатуру сына бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского (1977−1981) Марка Бжезинского. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Белого дома.

Збигнев Бжезинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Марк Бжезинский родился в 1965 году, получил образование юриста. Карьеру в президентской администрации он начал при Билле Клинтоне, когда с 1999 по 2001 год занимал посты директора по делам России и Евразии и директора по делам стран Балканского полуострова в Совете национальной безопасности Белого дома.

С 2011 по 2015 год Марк был послом в Швеции в администрации президента США Барака Обамы. Позднее — возглавлял американский исполнительный комитет по вопросам Арктики.

Теперь кандидатура Бжезинского должна пройти утверждение в Сенате Конгресса США.

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