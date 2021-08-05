Сана, , 01:10 — REGNUM Не менее пяти военнослужащих армии Судана погибли в результате взрыва на северо-западе Йемена, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в йеменском правительстве.

По их данным, в провинции Хадджа взорвался грузовик с военнослужащими из Судана. В результате атаки погибли пятеро солдат, еще трое получили тяжелые ранения. Отмечается, что суданские военнослужащие принимали участие в военной операции в составе арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля арабская коалиция с помощью систем ПВО уничтожила четыре ракеты, выпущенные хуситами в сторону Саудовской Аравии. Отмечалось, что удары были направлены на провинцию Джизан на юге королевства.

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