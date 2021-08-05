Стокгольм, , 00:55 — REGNUM Выступая в ходе пресс-конференции 4 августа, министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг представил новую статистику по правонарушениям, согласно которой за последние месяцы текущего года в Швеции выросло число перестрелок. На это обратили внимание представители «Умеренных» и «Христианских демократов», о чем сообщил новостной портал Omni Sverige.

Оружие Mil.ru

Всего по состоянию на 4 августа за 2021 год в Швеции зарегистрировано 180 случаев незаконного применения оружия, 102 из которых приходятся на май, июнь и июль.

«Хорошо, что Полиция Швеции получит больше возможностей по хранению персональных данных. Но самая главная новость сегодняшнего дня заключается в том, что перестрелок в мае, июне и июле было больше, чем за тот же период прошлого года. В результате было убито еще больше людей», — написал у себя в Twitter лидер фракции «Христианских демократов» в риксдаге Андреас Карлсон.

Аналогичный твит выпустит представитель «Умеренных» по вопросам правовой политики Йохан Форсселл.