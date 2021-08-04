Саранск, 5 августа, 2021, 00:13 — ИА Регнум. В Мордовии подана заявка на применение авиации для тушения пожара на территории заповедника имени Петра Смидовича. Будет привлечён вертолёт Ми-8, сообщил врио главы республики Артем Здунов в своем аккаунте в Instagram.

Instagram.com/zdunov_artem Пожар в Мордовском заповеднике

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Он отметил, что в настоящее время на месте пожара работают 233 человека и 54 единицы техники.

Здунов уточнил, что к ликвидации возгорания приступили сразу, но в связи с засухой огонь распространился быстро, пострадали десятки гектаров. Врио главы республики констатировал, что пожар полыхает уже вторые сутки. Причем несколько лет назад эта часть заповедника уже горела.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2010 года в связи с аномально жаркой погодой в Мордовии горели целые деревни. Тогда же был пожар и в заповеднике. Для тушения пожара из Саранска даже перебросили пожарный поезд. Также на помощь из Москвы прибыл самолет БЕ-200. Тогда температура воздуха составляла +38°С. Пожаром было повреждено около 12 тыс. гектаров леса, ущерб составил почти 400 млн рублей.

Летом 2019 года на территории Пуштинского участкового лесничества в заповеднике был обнаружен очаг низового пожара. В МЧС отмечали, что происходит горение и тление завалов последствий природных пожаров 2010 года. Площадь пожара составила 30 гектаров. В Темниковском районе был введен режим ЧС.