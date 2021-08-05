5 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Госдепартамент США начал расследование по делу о загадочном исчезновении бутылки виски, подаренной в 2019 году японским правительством госсекретарю Майку Помпео. Бесследно пропавшая бутылка оценивается в целых $5800. Ни следов, ни зацепок пока нет, а сам Помпео не имеет понятия, где находится утерянный подарок. В столь безвыходной ситуации только деньги налогоплательщиков дают надежду на проведение тщательного разбирательства.

Ксаверий де Местр, , 09:19 — REGNUM Госдепартамент США занялся поиском местонахождение бутылки виски ценой в $5800, которую японское правительство подарило экс-госсекретарю Майку Помпео в 2019 году. Об этом 4 августа сообщает The New York Times.

Майк Помпео Иван Шилов © ИА REGNUM

Остается неясным, получил ли Помпео этот подарок, поскольку в день, когда японские чиновники передали бутылку Госдепартаменту, политик находился в Саудовской Аравии. Есть основания полагать, что кто-то в департаменте забрал бутылку.

Согласно правилам, американские чиновники имеют право оставлять себе подарки, стоимость которых не превышает $390 долларов. В других случаях они должны за них заплатить. В документах Госдепартамента, на которые ссылается The New York Times, данная бутылка была оценена в $5800.

Издание отмечает, что Госдепартамент повел себя необычно, когда признался, что о местонахождение виски неизвестно. Это первый инцидент подобного рода за последние два десятилетия.

В свою очередь, Помпео заявил через адвоката Уильяма Берка, что он не помнит, как получил бутылку виски, и не знает, что с ней случилось. «Он понятия не имеет, кто и как распорядился этой бутылкой виски», — сказал Берк.

Майк Помпео и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ (сс) U.S. Department of State

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией.

«Вы серьезно собираетесь потратить деньги налогоплательщиков на расследование этого??? WTF?» — возмущается @anjanetteu.

«Это виски. Ему суждено быть выпитым», — напоминает @patrickdgatti.

«Рад видеть, что выплаченные мною налоги идут в дело», — иронизирует @brassylady.

«Госдепартаменту нечем заняться, кроме как тратить наши налоговые деньги, чтобы выяснить, где находится виски? Серьезно?» — смеётся@ShahiDesign.

«Они, вероятно, потратят $50,800 на поиски», — предполагает @didabeirut.

«Кто-то должен поговорить с женой Помпео. Наверняка она знает, что произошло», — советует @KathyMBI.

«Если цена расследования больше цены самой бутылки, то, пожалуйста, остановитесь», — просит @Miticale.

Здание Госдепартамента США (сс) AgnosticPreachersKid

«Неужели так тяжело понять, что произошло с этой бутылкой?» — восклицает @HoosLaughingNow.

«Чертовски трудно представить себе проблему в Америке, которая важнее этой», — иронизирует @lilcornea.

«Это требует расследования? Она была давно выпита самим Помпео», — указывает @skwonaldinho.

Как сообщало ИА REGNUM, Майк Помпео обвинил Россию в угрозе стабильности в Средиземноморском регионе. По его мнению, российская сторона якобы использует дезинформацию, провоцируя хаос, конфликты и разногласия.