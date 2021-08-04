Архангельск, , 23:52 — REGNUM Архангельский облизбирком удостоверения кандидатов в депутаты Государственной думы получили 20 человек.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, сегодня, 4 августа, процедуру регистрации завершили шесть человек. По одномандатному округу №72 зарегистрированы: Игорь Губинских («Новые люди»), Олег Мандрыкин («Яблоко»), Сергей Филонов (Партия пенсионеров). По одномандатному округу №73 — Александр Козенков («Яблоко»), Сергей Ореханов (Партия пенсионеров), Айман Тюкина («Зеленые»).

Ранее облизбирком зарегистрировал 14 кандидатов: Надежду Виноградову (КПРФ), Александра Спиридонова (ЕР), Елену Вторыгину (ЕР), Ярослава Савичева («Родина»), Владимира Сухарева (ЛДПР), Олега Черненко (СР), Екатерину Алехинцеву (ЛДПР), Александра Гревцова (КПРФ), Олега Мишукова («Родина»), Ирину Чиркову (СР), Дмитрия Каргопольцева («Коммунисты России»), Владимира Когута (РПСС), Оксану Коптеву (РПСС) и Романа Новикова («Новые люди»).

Как сообщало ИА REGNUM, своих кандидатов на думских выборах выдвинули 26 политических партий, что составляет более 85% от их общего числа.