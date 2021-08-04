Саранск, 4 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов посетил наиболее пострадавший от урагана Старошайговский район. В частности, он встретился с жителями села Говорово.

Пресс-служба правительства Мордовии Рухнувшая опора ЛЭП

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На месте руководитель региона провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий стихии с участием представителей правительства республики, руководства управления МЧС и администрации района. И.о. премьер-министру Владимиру Сидорову поручено возглавить работу по оценке ущерба, налаживанию межведомственного взаимодействия, сделав акцент на оказание помощи одиноким и пожилым людям, семьям с детьми.

«Вчера по Мордовии прошёл ливень с ураганным ветром. Пострадали больше 40 населённых пунктов… Повреждены линии электропередач, у домов в нескольких районах снесены кровли», — написал Здунов в своем аккаунте в Instagram. Он уточнил, что в Старошайговском районе без крыш остались около 60 домов.

Врио главы Мордовии заверил, что пострадавшим будет оказана помощь. В наиболее сложных случаях будут привлечены строительные бригады. Кроме того, региональному правительству поручено взять под контроль цены на строительные материалы.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального управления МЧС, в Сарошайговском районе без кровли остался 41 дом в четырех населенных пунктах. На утро 4 августа в связи с аварийным отключением систем жизнеобеспечения электроснабжение отсутствовало в 759 домах восьми населенных пунктов, в которых проживают около 1,7 тыс. человек.