Москва, 5 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Центру океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ исполнилось шесть лет. Об этом 5 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Объект является одним из крупнейших подобных комплексов в мире, расположенных вдали от побережья. На данный момент в нем обитает 12 тыс. водных животных, представляющих разные уголки планеты. С начала работы объект посетили свыше 10 млн человек.

«Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы. За шесть лет его посетили 10 млн человек», — сказала Сергунина.