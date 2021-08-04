Ижевск, 4 августа, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Администрация Ижевск объявила о планах проведения двух аукционов по привлечению невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 500 млн рублей. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Долги

Средства привлекаются на 183 дня с начальной (максимальной) ставкой 8,5% годовых.

«Привлечение кредитов по объявленным аукционам осуществляется с целью рефинансирования действующих кредитов и не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска», — отметили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 августа текущего года муниципальный долг Ижевска составил 4,882 млрд рублей. В структуре долговых обязательств коммерческие кредиты составляют долю в 96,3% — 4,7 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов составляет 182 млн рублей или 3,7%.

На обслуживание долга с начала года потратили 148,9 млн рублей.