Копейск, Челябинская область, 4 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Жительница города Копейска (Челябинская область) была задержана после того, как ранила ножом своего мужа, сообщили 4 августа в региональном управлении Росгвардии.

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Инцидент произошёл накануне, 3 августа, в первой половине дня в одном из домов по улице Врубовой. О случившемся бойцам Росгвардии, прибывшим после сообщения о ножевом ранении, рассказала женщина 36 лет.

По словам копейчанки, она поругалась с мужем. «В какой-то момент она схватила кухонный нож и нанесла ему проникающее ножевое ранение брюшной полости», — говорится в сообщении.

Нож был изъят, 39-летний местный копейчанин госпитализирован, задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.