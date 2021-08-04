Нальчик, 4 августа, 2021, 23:18 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии четыре района и столица Нальчик остались без электроснабжения из-за ливней и шквалистого ветра, сообщает 4 августа региональное управление МЧС России.

Primorsky.ru Ведутся работы по ликвидации аварий на электросетях. Приморский край

Отмечено, что линии электропередач повреждены упавшими деревьями.

«В результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества в городском округе Нальчик, а также в Чегемском, Терском, Майском и Урванском районах», — указано в сообщении МЧС.

Ликвидацией последствий удара стихии занимаются сотрудники МЧС, Россетей, спасатели и пожарные.