Москва, 5 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект об оказании адресной помощи малоимущим гражданам в виде продовольственно-лекарственных сертификатов внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Если закон найдет поддержку, сертификаты смогут получить семьи и одинокие граждане, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Номинальную стоимость сертификата предлагается установить в размере 30% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации в месяц.

Приобрести на них можно будет социально значимые продукты питания первой необходимости и необходимые лекарственные препараты для медицинского применения. Перечень продуктов питания первой необходимости, согласно законопроекту, утверждается уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти. Необходимые лекарственные препараты для медицинского применения предлагается предоставлять в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сформированным в соответствии с федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Предполагается, что новая мера адресной государственной социальной помощи будет носить заявительный характер. Выдавать сертификаты будут власти регионов.

В Москве для улучшения качества жизни граждан с низкими доходами несколько лет назад был введен продовольственный сертификат, показавший свою эффективность, напомнил Нилов. Он выпускается в виде электронного купона, который записывается на социальную карту, и нуждающиеся граждане могут расплачиваться им во многих столичных магазинах — партнерах программы при покупке продуктов питания, в том числе детского питания (за исключением алкоголя и табачных изделий).

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Вместе с тем Госдума 2 июня при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о продовольственном сертификате. Сумма, которую можно потратить, была ограничена 25% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, в месяц.