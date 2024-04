Лондон, 4 августа, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Английская инди-рок-исполнительница Холли Хамберстоун поделилась новым материалом со своего второго мини-альбома «The Walls Are Way Too Thin», информирует портал NME.

Слушать музыку

Хамберстоун выпустила сингл «Please Don’t Leave Just Yet», которая написана в соавторстве с Мэтти Хили из популярной группы The 1975. Ранее она выступила с ним вживую на фестивале Tramlines. Мини-альбом, который следует за дебютной работой певицы 2020 года «Falling Asleep At The Wheel», выйдет 5 ноября.

В марте 2021 года, в преддверии выхода ее сингла «Haunted House» и второго EP, Хамберстоун подписала контракт с крупными лейблами Polydor Records для распространения ее музыки в Великобритании и Interscope Records в США.