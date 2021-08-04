Вашингтон, 4 августа 2021, 23:13 — REGNUM На реализацию национальной водородной стратегии США планируют выделить $550 млрд. Об этом сообщает специализированный информационный портал Recharge News 4 августа 2021 года.

Водород в таблице Менделеева
Водород в таблице Менделеева
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сенат США
Сенат США
Topre.ru

Новый закон об инфраструктуре США, который, как ожидается, будет принят сенаторами на этой неделе, утвердит национальную стратегию и дорожную карту по развитию водородной промышленности. Из вышеуказанной суммы $9,5 млрд из федерального бюджета будут потрачены на развитие зарождающейся отрасли «зеленого» водорода, включая мероприятия по снижению его стоимости не более $2 за 1 кг к 2026 году (сегодня 1 кг водорода стоит более $5). Согласно новому законодательству будет создано как минимум четыре региональных центра по производству и использованию «зеленого», «синего» и «розового» (ядерного) водорода.

Из 2702 страниц, составляющих новый Закон об инфраструктуре, 27 посвящены исследованиям и разработкам в области водорода.

Важно отметить, что в законопроекте дается определение «чистого водорода» — это H2, полученный любым способом, при котором выделяется не более 2 кг эквивалента CO2 на каждый килограмм произведенного водорода.

Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования
Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования

Сюда входят «зеленый» водород, получаемый электролизом с использованием возобновляемых источников энергии, «синий» водород, производимый из ископаемого топлива с улавливанием и хранением углерода, и водород, полученный с помощью электроэнергии АЭС, который часто называют «розовым».

«Серый» водород, производимый из природного газа или угля, выделяет примерно 9−12 кг CO2 на каждый килограмм водорода. Грубо говоря, это будет означать, что 80−90% CO2, выбрасываемого в результате паровой конверсии метана или газификации угля, необходимо будет улавливать и хранить неопределенное время, чтобы соответствовать критериям чистого H2.

В законодательстве не упоминается технология превращения отходов в водород, в отношении которой в США недавно были созданы и запущены первые коммерческие проекты.

Закон об инфраструктуре предусматривает создание Программы исследований и разработок чистого водорода, которая направлена на «демонстрацию и коммерциализацию использования чистого водорода в транспортном, коммунальном, промышленном, коммерческом и жилом секторах и на демонстрацию стандарта производства чистого водородак 2040 году».

Имеется в виду использование чистого H2 для производства электроэнергии, отопления жилых и коммерческих помещений и горячего водоснабжения, обеспечения топливом легких, средних и тяжелых дорожных транспортных средств, железнодорожных составов, самолётов, а также стали, цемента, химического сырья и технологического тепла.

Хранение и транспортировка чистого водорода и «топлива-носителя водорода» также включены в программу НИОКР, независимо от того, находятся ли они в газообразной, жидкой или твердой форме. В законопроекте есть конкретное упоминание о модернизации существующей газовой инфраструктуры для транспортировки водорода, его смесей.

Конечные цели водородной стратегии должны быть установлены министром энергетики в течение 180 дней после принятия законопроекта, чтобы решить краткосрочные (до 2 лет), среднесрочные (до 7 лет) и долгосрочные (до 15 лет) проблемы создания чистых водородных систем и технологий.

Водородная автозаправка
Водородная автозаправка

В рамках программы НИОКР на 2022−26 финансовые годы будет выделено $8 млрд на создание по крайней мере четырех региональных центров чистого водорода, которые в законопроекте определены как «сеть производителей чистого водорода, потенциальных потребителей чистого водорода и соединяющая их инфраструктура, расположенная в непосредственной близости от них, которая может быть преобразована в национальную сеть чистого водорода, чтобы способствовать чистой водородной экономике».

Законопроект требует, чтобы министр энергетики — должность, которую в настоящее время занимает Дженнифер Гранхольм — собрал предложения по созданию этих центров в течение 180 дней после принятия законопроекта.

Каждый из центров должен продемонстрировать различные варианты использования чистого водорода: производство электроэнергии, промышленное производство, отопление жилых и коммерческих помещений и транспорт.

В законопроекте также содержится призыв к тому, чтобы водородные центры располагались в разных частях США, используя при получении водорода те источники энергии, которых много в этом регионе.

Однако эти критерии не высечены на камне, поскольку закон требует, чтобы министр энергетики выполнял их «в максимально возможной степени».

Закон об инфраструктуре также уполномочивает министра энергетики потратить $500 млн в течение финансового периода 2022−26 годов на многолетние гранты — контракты с компаниями и организациями — на исследования, разработки и демонстрационные проекты по получению, доставке, хранению или использованию чистого водорода. В законопроекте говорится, что приоритетом здесь является повышение эффективности и рентабельности технологии чистого водорода. Это финансирование также будет направлено на проекты по увеличению повторного использования и переработки чистых водородных технологий.

Еще $1 млрд будет потрачен на гранты и контракты в рамках программы разработки новых водородных технологий, которая направлена на снижение к 2026 году стоимости «зелёного» водорода до уровня ниже $2 за 1 кг. При этом будут рассмотрены все типы электролизеров, но особое внимание будет уделено снижению или устранению потребности в дорогостоящих металлах платиновой группы, а также разработке технологии, которая может производить водород из «сложных смесей с примесями, включая морскую воду».

Водородная энергетика
Водородная энергетика
morbihan-energies.fr

Закон об инфраструктуре также требует, чтобы министр энергетики США представил Конгрессу «технологически и экономически осуществимую национальную стратегию и дорожную карту для облегчения широкомасштабного производства, обработки, доставки, хранения и использования чистого водорода» в течение 180 дней после принятия закона. Стратегия должна включать промежуточные цели и обновляться не реже одного раза в три года.

Кроме того, водородная стратегия и дорожная карта должны включать определение возможностей использования существующей инфраструктуры, например, сети трубопроводов природного газа для транспортировки водорода по железной дороге и через порты.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономику РФ начали готовить к глобальному энергопереходу