Вашингтон, 4 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. На реализацию национальной водородной стратегии США планируют выделить $550 млрд. Об этом сообщает специализированный информационный портал Recharge News 4 августа 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород в таблице Менделеева

Topre.ru Сенат США

Новый закон об инфраструктуре США, который, как ожидается, будет принят сенаторами на этой неделе, утвердит национальную стратегию и дорожную карту по развитию водородной промышленности. Из вышеуказанной суммы $9,5 млрд из федерального бюджета будут потрачены на развитие зарождающейся отрасли «зеленого» водорода, включая мероприятия по снижению его стоимости до не более чем $2 за 1 кг к 2026 году (сегодня 1 кг водорода стоит более $5). Согласно новому законодательству, будет создано как минимум четыре региональных центра по производству и использованию «зеленого», «синего» и «розового» (ядерного) водорода.

Из 2702 страниц, составляющих новый Закон об инфраструктуре, 27 посвящены исследованиям и разработкам в области водорода.

Важно отметить, что в законопроекте дается определение «чистого водорода» — это H 2 , полученный любым способом, при котором выделяется не более 2 кг эквивалента CO 2 на каждый килограмм произведенного водорода.

Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования

Сюда входят «зеленый» водород, получаемый электролизом с использованием возобновляемых источников энергии, «синий» водород, производимый из ископаемого топлива с улавливанием и хранением углерода, и водород, полученный с помощью электроэнергии АЭС, который часто называют «розовым».

«Серый» водород, производимый из природного газа или угля, выделяет примерно 9−12 кг CO 2 на каждый килограмм водорода. Грубо говоря, это будет означать, что 80−90% CO 2 , выбрасываемого в результате паровой конверсии метана или газификации угля, необходимо будет улавливать и хранить неопределенное время, чтобы соответствовать критериям чистого H 2 .

В законодательстве не упоминается технология превращения отходов в водород, в отношении которой в США недавно были созданы и запущены первые коммерческие проекты.

Закон об инфраструктуре предусматривает создание Программы исследований и разработок чистого водорода, которая направлена на «демонстрацию и коммерциализацию использования чистого водорода в транспортном, коммунальном, промышленном, коммерческом и жилом секторах и на демонстрацию стандарта производства чистого водорода к 2040 году».

Имеется в виду использование чистого H 2 для производства электроэнергии, отопления жилых и коммерческих помещений и горячего водоснабжения, обеспечения топливом легких, средних и тяжелых дорожных транспортных средств, железнодорожных составов, самолётов, а также стали, цемента, химического сырья и технологического тепла.

Хранение и транспортировка чистого водорода и «топлива-носителя водорода» также включены в программу НИОКР, независимо от того, находятся ли они в газообразной, жидкой или твердой форме. В законопроекте есть конкретное упоминание о модернизации существующей газовой инфраструктуры для транспортировки водорода, его смесей.

Конечные цели водородной стратегии должны быть установлены министром энергетики в течение 180 дней после принятия законопроекта, чтобы решить краткосрочные (до 2 лет), среднесрочные (до 7 лет) и долгосрочные (до 15 лет) проблемы создания чистых водородных систем и технологий.

Водородная автозаправка

В рамках программы НИОКР на 2022−26 финансовые годы будет выделено $8 млрд на создание по крайней мере четырех региональных центров чистого водорода, которые в законопроекте определены как «сеть производителей чистого водорода, потенциальных потребителей чистого водорода и соединяющая их инфраструктура, расположенная в непосредственной близости от них, которая может быть преобразована в национальную сеть чистого водорода, чтобы способствовать чистой водородной экономике».

Законопроект требует, чтобы министр энергетики — должность, которую в настоящее время занимает Дженнифер Гранхольм — собрал предложения по созданию этих центров в течение 180 дней после принятия законопроекта.

Каждый из центров должен продемонстрировать различные варианты использования чистого водорода: производство электроэнергии, промышленное производство, отопление жилых и коммерческих помещений и транспорт.

В законопроекте также содержится призыв к тому, чтобы водородные центры располагались в разных частях США, используя при получении водорода те источники энергии, которых много в этом регионе.

Однако эти критерии не высечены на камне, поскольку закон требует, чтобы министр энергетики выполнял их «в максимально возможной степени».

Закон об инфраструктуре также уполномочивает министра энергетики потратить $500 млн в течение финансового периода 2022−26 годов на многолетние гранты — контракты с компаниями и организациями — на исследования, разработки и демонстрационные проекты по получению, доставке, хранению или использованию чистого водорода. В законопроекте говорится, что приоритетом здесь является повышение эффективности и рентабельности технологии чистого водорода. Это финансирование также будет направлено на проекты по увеличению повторного использования и переработки чистых водородных технологий.

Еще $1 млрд будет потрачен на гранты и контракты в рамках программы разработки новых водородных технологий, которая направлена на снижение к 2026 году стоимости «зелёного» водорода до уровня ниже $2 за 1 кг. При этом будут рассмотрены все типы электролизеров, но особое внимание будет уделено снижению или устранению потребности в дорогостоящих металлах платиновой группы, а также разработке технологии, которая может производить водород из «сложных смесей с примесями, включая морскую воду».

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

Закон об инфраструктуре также требует, чтобы министр энергетики США представил Конгрессу «технологически и экономически осуществимую национальную стратегию и дорожную карту для облегчения широкомасштабного производства, обработки, доставки, хранения и использования чистого водорода» в течение 180 дней после принятия закона. Стратегия должна включать промежуточные цели и обновляться не реже одного раза в три года.

Кроме того, водородная стратегия и дорожная карта должны включать определение возможностей использования существующей инфраструктуры, например сети трубопроводов природного газа для транспортировки водорода по железной дороге и через порты.