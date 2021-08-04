Москва, 5 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, по поручению президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин примет участие в церемонии вступления в должность президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, церемония утверждения новоизбранного президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси началась 3 августа в присутствии Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи и ряда высокопоставленных государственных чиновников.

10 глав государств, 20 спикеров парламента, 11 министров иностранных дел, 10 министров из различных ведомств, а также главы комиссий и парламентских делегаций входят в число официальных лиц, которые выразили готовность принять участие в церемонии, на которой Эбрахим Раиси должен принести присягу в качестве нового президента Ирана.