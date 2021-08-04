Москва, , 22:47 — REGNUM Структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

«Такая ситуация уже имела место в России в 2007 г. И тогда, и сейчас чиновники ОБСЕ ссылались не на двусторонние договоренности на межгосударственном уровне, а на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась, которые не согласовывала», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Кроме того, БДИПЧ настаивал на том, чтобы международное наблюдение осуществлялось в основном их представителями, а это невозможно.

«Россия всегда выступала за равенство миссий наблюдения. В основе международного наблюдения лежит уважение действующих в стране правил аккредитации. БДИПЧ пыталось шантажировать Россию, нагнетали переговорный процесс, намеревались стать главным (чуть ли не единственным) международным органом по наблюдению за выборами в России, пытались всех отодвинуть. Россия не поддалась давлению», — подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что Россия «давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы».

"У нас свои выборы, свои законы и свой путь. И их надо уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме. Деление на «состоявшиеся» и «несостоявшиеся» демократии мы не признаём и никогда не признаем. Приезжайте — поучитесь, перенимайте наш опыт. Кстати, сотни наблюдателей, в том числе и парламентарии Совета Европы, готовятся приехать в Москву. В сентябре у нас хорошая погода. Ждём», — заключил Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму «из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами, говорится в заявлении организации.

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