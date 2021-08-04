Каир, 4 августа, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Египетские ВМС получили в своё распоряжение четвертую по счёту дизель-электрическую подводную лодку S44 проекта 209/1400Mod, построенную в Германии, сообщает 4 августа египетское военное ведомство.

Александрия, Египет

Новая субмарина прибыла на военно-морскую базу ВМС Египта в Александрии, совершив переход из германского порта Киль.

Подлодка построена на верфях германского судостроительного предприятия Kieler Werft TKMS в рамках соглашений о строительстве для ВМС Египта четырёх субмарин проекта 209/1400Mod.

Головная лодка S41 была передана Египту в декабре 2016 года.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 209/1400Mod водоизмещением около 1600 тонн способна развивать скорость в подводном положении до 21,5 узла, а в надводном — до 11 узлов. Субмарина с экипажем из 30 человек вооружена противокорабельными ракетами UGM-84 «Гарпун» и восемью 533-мм торпедными аппаратами.