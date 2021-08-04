Москва, , 22:40 — REGNUM Отказ БДИПЧ ОБСЕ посылать свою миссию на выборы в РФ член Совфеда Андрей Климов считает ожидаемым скандалом, который вписывается в план по «сдерживанию России» как «противника Америки».

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

«Знаем, что проекты их негативных «отчетов» появлялись еще до окончания российских выборов. Тем не менее и на этот раз в РФ готовились принять миссию БДИПЧ на думских выборах 2021 г. При этом в Москве заранее напомнили: у нас тоже борются с опасной коронавирусной инфекцией, и принять единовременно под тысячу иностранцев (как до пандемии) будет затруднительно. Но одним нужно объективное наблюдение, а другим — антироссийское шоу», — рассуждает Климов в ТГ-канале.

В Совфеде прогнозируют, что будет избрана тактика огульного охаивания выборов еще до их начала.

«Именно в этой логике отказ руководства БДИПЧ от наблюдения выглядит закономерным продолжением русофобского плана дискредитации как текущих парламентских выборов, так и российской избирательной системы в целом. Для этого Западу доказательства не нужны и миссия БДИПЧ, как оказалось, тоже», — констатировал сенатор.

Ситуацию временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ обсудит 6 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме оценили решение БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы