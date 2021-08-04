Мадрид, , 22:47 — REGNUM Помощник пресс-секретаря левого испанского альянса «Unidos Podemos» (UP) Энрике Сантьяго считает возмутительным, что Куба страдает от вмешательства со стороны США. Об этом он рассказал в интервью журналу La Marea.

Куба Michael Nielsen

Сантьяго подчеркнул, что Куба сталкивается с нападками США с момента обретения независимости.

Политик, также являющийся генеральным секретарем Коммунистической партии Испании (SCP), напомнил, что когда в прошлом веке США потеряли политический контроль над Кубой, они установили жестокую блокаду.

«Они (США) установили меры экономического удушения, незаконные в соответствии с международным правом и ежегодно осуждаемые на Генеральной Ассамблее ООН», — сказал он и добавил, что вопреки всему Куба может похвастаться отличными показателями по продолжительности жизни, здравоохранения и образования.

В конце политик отметил, что кубинский народ и его руководство, а не третьи стороны, должны принимать меры по исправлению ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило мнение ряда экспертов о том, что президент США Джо Байден желает завоевать голоса избирателей для Демпартии в штате Флорида, в котором живёт многочисленная кубинская диаспора, путем введения новых санкций против Кубы.