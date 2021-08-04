Амстердам, 4 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга Greenpeace российских регионов, работающих над сокращением выбросов СО 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Greenpeace

Первое место в рейтинге открытости регионов России к «Зелёному курсу» заняла Сахалинская область, второе — Хабаровский край и Ленинградская область, третье — Москва, четвёртое — Удмуртия и Белгородская область, пятое — Томская область.

На шестое место Greenpeace определил Ульяновскую область, на седьмое — Карелию и Ямало-Ненецкий АО. На восьмом месте Иркутская область, на девятом, помимо Свердловской области, Коми, Приморский край, Курская и Саратовская область, а также Югра.

Крым замыкает десятку. В пояснении к таблице с регионами сказано, что рейтинг составлялся на основе официальных ответов на запросы Greenpeace от властей всех субъектов РФ. Регионы отвечали, какие низкоуглеродные инициативы планируют внедрять или уже осуществляют у себя.