Лондон, 4 августа, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Английский мультиинструменталист и бывший вокалист группы Wild Beasts Хайден Торп продолжает подготавливать свою публику ко второму сольному альбому «Moondust For My Diamond». Артист выпустил клип на свежий сингл «Parallel Kingdom», выложив видео на свой ютуб-канал.

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Выход пластинки назначен на 15 октября. Новая композиция следует за выпущенной в июле заглавной песней грядущего альбома «The Universe Is Always Right».

Ранее стало известно, что над новой пластинкой Торп работал вместе с продюсерами Натаном Дженкинсом, Ричардом Формби и Хебой Кадри.