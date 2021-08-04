Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение 2021 года будут вычеркнуты из списка обманутых дольщиков 1 505 человек. Об этом 4 августа сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Речь идёт о 35 проблемных объектах, расположенных в Ростовской области. В настоящее время восстановлены права 1 271 жертвы строительных пирамид. Из них 261 дольщик получил компенсацию через «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», остальные обеспечены жильём.

«Всего с помощью механизмов фонда планируется решить жилищный вопрос обманутых дольщиков по 56 проблемным объектам. Причем по 27 домам-долгостроям уже принято решение о финансировании мероприятий. В отношении ещё пяти объектов фонд примет решение до конца текущего года, 24 проблемных объекта Ростовской области — в процессе рассмотрения документов», — сказал чиновник.

На решение проблемы в период 2021—2022 годов из региональной казны будет направлено 1 млрд 905,8 млн рублей.

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в Ростовской области предполагается до конца 2024 года.