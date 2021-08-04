Дамаск, , 22:17 — REGNUM Одно из подразделений правительственной армии Сирии было атаковано ударным беспилотником боевиков, сообщил 4 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

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По его информации, атака произошла на линии соприкосновения сторон в Идлибской зоне деэскалации. В результате сброса с дрона взрывного устройства пятеро сирийских военных получили ранения.

«3 августа боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, атаковали подразделения правительственных сил, дислоцированные на линии соприкосновения сторон в Идлибской зоне деэскалации, при помощи ударного беспилотного летательного аппарата. На позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо с запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения», — сообщают российские военные.

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