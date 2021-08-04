Москва, 4 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Блогер Лунаком (настоящее имя — Эвелина Тарханова) стала гостем YouTube-шоу «Стенка». Запись её интервью доступна на канале проекта с 4 сентября.

Скриншот видео в YouTube Блогер Лунаком

В ролике Лунаком рассказала о тяжёлом детстве, пережитом насилии со стороны отчима, а также попытке обмана со стороны блогера Инстасамки. Несколько лет назад, ещё до своей популярности, Тарханова заказала рекламу у Дарьи Зотеевой (настоящее имя Инстасамки), стоимость которой на тот момент составляла две тысячи рублей.

По словам Лунаком, Инстасамка не выполнила условий сделки — она не стала размещать у себя на странице профиль начинающего блогера. Тарханова пообещала подать заявление в полицию, только после этого Зотеева вернула деньги.

ИА REGNUM напоминает, что Лунаком является Instagram‑ и TikTok-блогером. На данный момент в социальной сети TikTok на неё подписаны 2,6 млн человек.