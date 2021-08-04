Гавана, 4 августа, 2021, 22:51 — ИА Регнум. В кубинской провинции Сьего-де-Авила, страдающей от большого количества заражений COVID-19, началась реорганизация системы здравоохранения. Об этом 4 августа сообщает Prensa Latina.

Максим Додонов ИА Красная Весна Куба

Сьего-де-Авила больше всех пострадала от эпидемиологической ситуации на острове, поэтому правительство решило улучшить возможности больниц на этой территории и укрепить работу на всех уровнях.

Например, с 4 августа отель Ciego de Avila, рассчитанный на 240 мест, будет работать как педиатрическая больница для лечения всех детей и подростков, заразившихся COVID-19.

В то же время такие учреждения, как факультет медицинских наук имени Хосе Ассефа Яра и военная школа имени Камило Сьенфуэгоса начнут прием пациентов.

Заместитель премьер-министра Кубы и министр здравоохранения уже посетили больницы, где лечатся носители SARS-CoV-2, чтобы проверить работу учреждений и поспособствовать улучшениям.

Отметим, что 3 августа в Сьего-де-Авила было выявлено 1 192 новых случаев заражения COVID-19 и 23 смерти от вируса. В том числе умерла девочка трех лет.

Напомним, что 3 августа в Сьего-де-Авила вернулась группа молодых кубинских врачей, завершивших свою миссию в Венесуэле.