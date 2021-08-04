Тюмень, 4 августа, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Тюмень возвращается «Поезд Победы». Он три дня будет стоять на первой платформе тюменского железнодорожного вокзала три дня — с 6 по 8 августа, сообщается на официальном сайте поезда.

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Для посещения передвижного музея «Поезд Победы» нужно заранее получить на сайте бесплатный электронный билет на конкретные дату и время.

Напомним, «Поезд Победы» уже останавливался в Тюмени 10 мая 2021 года. В новой экспозиции акцент сделан на достижениях науки и техники в годы Великой Отечественной войны. Посетители поезда-музея узнают, например, о том, как был изобретён пенициллин.