Лос-Анджелес, США, 4 августа, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Американский рэпер DaBaby не выступит еще на трех музыкальных фестивалях в этом году, информирует NME.

Antonio Rull Рэп

Число фестивалей, отказавшихся от сотрудничества с DaBaby, возросло до шести штук. Среди первых о том, что рэпер не будет у них выступать, сообщили Lollapalooza, Governor's Ball, а также Day N Vegas. Напомним, что на текущую ситуацию артиста повлияли его нелестные высказывания со сцены фестиваля Rolling Loud в сторону представителей ЛГБТ-сообщества и ВИЧ-положительных людях.

Несмотря на извинения DaBaby, на данный момент к выше перечисленным фестивалям с аналогичным решением также присоединились Austin City Limits, iHeartRadio и Music Midtown.