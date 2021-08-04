Нью-Йорк, США, 4 августа, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Большая часть жителей американского штата Нью-Йорк предпочла бы, чтобы губернатор Эндрю Куомо оставил свой пост, поскольку вокруг него разгорелся секс-скандал, говорится 4 августа в итогах опроса Марист-колледжа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Что-то пошло не так

Необходимой отставку Куомо сочли 59% опрошенных и только 32% согласны, чтобы он работал до конца срока — до 2023 года. Что касается варианта его утверждения на следующий срок, то его поддерживают только 12% опрошенных, а 78% не видят Куомо в губернаторском кресле на новом сроке.

Читайте также:Вслед за Байденом уйти с поста губернатора Куомо призвала New York Times

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Куомо обвиняют в сексуальных домогательствам в отношении нескольких женщин, работавших и не работавших под его началом. Американский президент Джо Байден посоветовал чиновнику уйти.