Рим, , 21:54 — REGNUM Премьер-министру Италии Марио Драги доверяет 62% граждан страны, таковы итоги опроса Demopolis, опубликованные в среду, 4 августа.

За последние три месяца рейтинг вырос на 4%.

Накануне выдвижения экс-главы Центробанка ЕС в премьеры Италии в начале февраля 2021 года ему доверяли 54% граждан. За две недели пиар-кампании в основных СМИ показатель вырос на 11%, после чего к концу апреля 2021 года (в период накануне отмены первых эпидемиологических ограничений) снизился на 7%.