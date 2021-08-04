Тюмень, 4 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга за кражу из банкомата более 12,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Банкомат

Следствием установлено, что 46-летний житель Санкт-Петербурга в октябре 2016 года на автомобиле приехал в Тюмень целенаправленно для взлома банкомата. В ночь с 1 на 2 ноября того же года он на ул. Республики похитил из банкомата около 13 млн рублей, после чего покинул Тюмень. Спустя пять месяцев он был задержан полицейскими.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). В ближайшее время его рассмотрят в суде.