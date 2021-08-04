Вашингтон, 4 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Компания Boeing снова перенесла второй тестовый запуск космического корабля CST-100 Starliner, только теперь на неопределенный срок, 4 августа сообщает Space.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Вначале запуск был назначен на 3 августа, а потом перенесен на 4 августа. Однако сегодня стало известно, что корабль не будет стартовать. Компания не объявила новых дат.

При этом на кануне стало известно, что отмена запуска произошла из-за проблем с клапанами в двигательной установке.

Напомним, что CST-100 Starliner разработан для доставки американских астронавтов на орбиту. На проект было выделено более $5 млрд.

Ранее, во время первого пробного пуска, у корабля возникли проблемы в системе расчета времени работы двигателей, в результате чего он не смог состыковаться с МКС.