Москва, 4 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Блогер Егор Шип дал видеоинтервью изданию Glamour Россия. Ролик доступен на одноимённом YouTube-канале с 4 августа.

Igor Egor Егор Крид

В интервью Егор Шип высказался относительно конфликта исполнителя Егора Крида и его бывшей девушки, блогера Вали Карнавал. «Я определённо на стороне Егора, потому что то, что происходит сейчас у него в жизни — я это всё видел в точных красках. Я понимаю, что там произошло, и как там произошло», — объяснил блогер.

Ранее Егор Шип состоял в отношениях с Валей Карнавал. Пара рассталась в мае 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что Егор Крид записал песню под названием Pussy Boy, в которой затронул интимные моменты его романа с Валей Карнавал. После выхода сингла многие блогеры и артисты публично осудили певца.