Вашингтон, 4 августа, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Голливудский актёр Майкл Фассбендер и его супруга, актриса Алисия Викандер, стали родителями. Об этом 4 августа сообщает издание Peopletalk.

Цитата из к/ф «Люди Икс: Тёмный Феникс». реж. Саймон Кинберг. 2019. США Майкл Фассбендер в роли Магнето

По данным СМИ, актёра заметили во время прогулки с ребёнком. Дата рождения и пол малыша неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Майкл Фассбендер и Алисия Викандер начали встречаться ещё в 2014 году. А спустя три года пара сыграла свадьбу.