Екатеринбург, 4 августа, 2021, 21:11 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга с начала года у пассажиров изъяли более 5,35 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Деньги не были задекларированы. Это и стало основанием для такой процедуры.

Всего таможенники возбудили 37 административных дел по фактам попыток незаконного перемещения наличных денег. Один из последних таких случаев произошёл в конце июля. У семейной пары, улетавшей в Турцию, выявили 1,9 млн рублей.

В таможенном управлении напоминают, что подавать таможенную декларацию обязательно нужно на суммы, превышающие $10 тыс. на каждого члена семьи, а при вылете в страны ЕАЭС — $100 тыс. Сделать это можно в том числе через интернет.