Ижевск, 4 августа, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Верховый суд Удмуртии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Завьяловского района по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), который был осужден в апреле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Убийство

Приговором суда ранее ему было назначено лишение свободы на 11 лет в колонии строгого режима. Решением Верховного суда республики срок лишения свободы увеличен до 22 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2001 года на одном из перекрестков в Ижевске было найдено тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. По горячим следам установить личность преступника не удалось, это сделали спустя 19 лет посредством проведения генотипоскопических экспертиз.

По данным следствия, трое жителей Ижевска, которым на тот момент было 18, 20 и 22 года познакомились с девушкой, которая затем была найдена погибшей, и предложили проводить ее домой. Недалеко от лесополосы двое мужчина изнасиловали девочку, а один из них ее задушил. Третий мужчина стал очевидцем произошедшего.

Спустя почти 20 лет виновный был установлен и осужден.