Москва, 4 августа, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Иск Роснефти к радиостанции «Эхо Москвы» удовлетворён Арбитражным судом Москвы на слушаниях 4 августа. Суд признал, что радиостанция распространила 17 марта 2021 г. касающуюся Роснефти и не соответствующую действительности информацию.

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Напомним, Роснефть подала в суд на «Эхо Москвы» в марте по поводу того, что российское СМИ опубликовало на своём сайте новости агентства Bloomberg о возможном выделении из стабфонда денег для инвестиций, при этом упоминался один из проектов Роснефти.

Узнав об этом, Роснефть потребовала признать это заявление не соответствующим действительности и удалить эту информацию из материала на сайте «Эха Москвы», опубликовав опровержение.

Роснефть заявила, что не обращалась в правительство России по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов и что финансово-экономическая модель упомянутого в новостях стратегического проекта «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного госфинансирования.