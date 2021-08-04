Муром, Владимирская область, 4 августа, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области Муромский городской суд рассмотрит заявление об установлении факта получения травмы на съёмках фильма «Война и мир» в 1965 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Kinopoisk.ru Постер фильма Сергея Бондарчука «Война и мир»

Истец заявил, что во время прохождения срочной службы в 1965 году он принимал участие в съемках художественного фильма «Война и мир», для проведения сражений в которых закладывали взрывные и пиротехнические устройства. Во время съемок произошел взрыв, из-за которого он получил травму ноги. После этого срочника уволили со службы по состоянию здоровья.

Получить удостоверение об инвалидности пострадавший не смог, потому что не было документов, подтверждающих получение травмы во время исполнением воинских обязанностей.

Дело готовится к судебному разбирательству.