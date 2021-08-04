Нефтеюганск, Югра, 4 августа, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Администрация города Нефтеюганска (ХМАО) объявила тендер на покупку четырёх автомобилей марки Toyota RAV4 на общую сумму 9,144 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Jesus Abizanda Toyota RAV4

Стоимость одного автомобиля определена в сумме 2, 286 млн рублей. Заявки от поставщиков принимаются до 9 августа.

Как 2 августа сообщало ИА REGNUM, глава Нефтеюганска (ХМАО) Сергей Дегтярёв после трёхмесячного отпуска намеревается покинуть пост мэра.