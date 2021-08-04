Челябинск, 4 августа, 2021, 20:54 — ИА Регнум. В Челябинской области 5 августа ожидаются град и грозы. Также возможен ветер силой до 20 м/с., сообщают синоптики.

Град

В МЧС предупреждают, что сильный ветер может повредить слабо закреплённые конструкции, линии электропередачи, деревья и т.д. В случае непогоды спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий, а если непогода застала на улице, то важно укрыться в помещении.

Под особый контроль нужно детей, не оставлять их без присмотра, предупреждают в МЧС. Отметим, сейчас на территории Челябинской области стоит жаркая погода. Днём столбик термометра поднимается выше +30 градусов.