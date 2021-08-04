Киев, , 20:56 — REGNUM Бывший глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан предложил задержанному в Киеве экс-судье Николаю Чаусу свои юридические услуги, если тот даст показания против бывшего и нынешнего глав государств.

Андрей Богдан President.gov.ua

Соответствующее предложение Богдан сделал 4 августа через социальные сети.

«Николай Алексеевич, а помните как все начиналось? Давайте так — я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех и этих. Осень придёт — обоих посадим!», — отметил экс-глава офиса Зеленского.

Украинские СМИ подчеркивают, что Богдан, очевидно, имел ввиду дать показания против представителей президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, ведь при первом Чаус был обвинен в коррупции, а при втором его выкрали с территории Молдавии, и как следствие — Зеленскому устроили демарш на международном форуме в Батуми. Известно, что президент Молдовы Майя Санду спросила у Зеленского: «Где Чаус?», а потом, сев за стол, минут пятнадцать «ровным голосом чеканила все», что думает о деле беглого экс-судьи.

ИА REGNUM напоминает, что накануне бывшего судью Николая Чауса официально задержали детективы национального антикоррупционного бюро в больнице «Феофания». Ему вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое 4 августа начал рассматривать Высший антикоррупционный суд. До того момента он будет находиться в изоляторе временного содержания СБУ.

Юрист Андрей Богдан возглавлял офис Зеленского с мая 2019 по февраль 2020 года.