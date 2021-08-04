Киев, , 20:46 — REGNUM Пять партий прошли бы в Верховную раду Украины, если бы выборы в парламент прошли в конце июля.

Верховная рада ВАДИМ ЧУПРИНА

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, представленные сегодня, 4 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно результатам опроса, среди лидирующих политсил оказались «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 20,2% и 18,3% соответственно. Социологи отмечают, что разница между партиями-лидерами находится в пределах статистической погрешности. Далее в рейтинге идут «Батькивщина» Тимошенко — 16%, и «Европейская солидарность» Порошенко — 14,2%, на пятом месте оказалась партия «Сила и честь», за которую отдали бы голоса 6,3% граждан.

68,7% граждан убеждены, что Украина движется в неправильном направлении, а 14,1% опрошенных респондентов отметили, что им не хватает денег даже на еду. Еще 43,1% опрошенных подчеркнули, что средств достаточно только на питание, и 32,8% граждан отнесли себя к категории, которая может откладывать деньги, но не в состоянии купить дорогие вещи, например, технику. Кроме того, люди добавили, что в стране по-прежнему не были решены главные проблемы: война в Донбассе, коррупция, высокий уровень безработицы и «заоблачные» тарифы на коммунальные услуги. Среди респондентов 47,6% отметили, что уровень их жизни ухудшился, еще 43,2% поддерживают проведение досрочных президентских выборов и 48,7% — за проведение выборов в парламент. В целом, деятельность главы государства Владимира Зеленского не поддержали 56,1% опрошенных граждан. Опрос сотрудники КМИС проводили методом личного интервью («face-to-face») с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) и опросили 2028 респондентов в 105 населенных пунктах. Опрос прошел также с учетом 3-ступенчатой стохастической выборки с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.