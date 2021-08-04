Горловка, ДНР, 4 августа, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Дома в посёлке шахты имени Гагарина (ДНР) получили повреждения в результате атаки украинских боевиков вечером 4 августа, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Уточняется, что повреждения получили четыре жилых дома: один на улице Фенольной и три — на улице Отбойной. Кроме того, в посёлке пропал свет. И после этого ВСУ не остановились, продолжая атаковать населённый пункт.

Напомним, ранее 4 августа ВСУ обстреляли окраину Горловки в 18:45 мск и дважды — в 19:10 мск. По району населённого пункта украинские боевики выпустили 18 мин калибра 82 и 120 мм.